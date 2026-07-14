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Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenman yaptı. Futbolcular pas, topa sahip olma ve dar alan oyunlarıyla çalıştı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular, yaklaşık 1 saat 20 dakika çalıştı.

Antrenmana aktivasyon ve koordinasyon çalışması ile başlayan futbolcular, pas organizasyonları, topa sahip olma oyunları, rondo ve dar alanda çift kale maç yaptı.

İdman, soğuma koşusu ve esneme hareketleriyle sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım, yarın çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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