Haberler

Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı

Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı Haber Videosunu İzle
Süper Lig'in yıldızı kaza yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor'un Kamerunlu futbolcusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı sebebiyle aracıyla kaza yaptı. Kontrolünü kaybederek ufak çaplı bir kaza geçiren Ntcham'ın durumunun iyi olduğu ve olayın ciddi bir yaralanmaya sebep olmadığı belirtildi.

  • Samsunspor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla ufak çapta bir kaza geçirdi.
  • Kaza sonrası Ntcham'ın durumu iyi oldu ve olay ciddi bir yaralanmaya yol açmadı.
  • Kaza maddi hasarla atlatıldı.

Samsunspor'un Kamerunlu orta saha oyuncusu Oliver Ntcham, yoğun kar yağışı nedeniyle aracıyla ufak çapta bir kaza geçirdi. Yaşanan olay kısa süreli panik yaratırken, kazanın maddi hasarla atlatıldığı öğrenildi.

YOĞUN KAR YAĞIŞI KAZAYI GETİRDİ

Oliver Ntcham'ın, etkili kar yağışı sırasında aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybederek ufak çaplı bir kazaya karıştığı aktarıldı. Olayın ardından bölgede kısa süreli hareketlilik yaşandı.

KORKULAN OLMADI

Kaza sonrası Ntcham'ın durumunun iyi olduğu, olayın ciddi bir yaralanmaya yol açmadığı belirtildi. Yaşanan kazanın daha çok maddi hasarla atlatıldığı ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ülkesinden kaçırılan Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var

Maduro ne ile suçlanıyor, nerede yargılanacak? ABD'den açıklama var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
MHP'li Feti Yıldız paylaştı! Başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri

MHP'den başkanlık sistemiyle ilgili dikkat çeken öneri
Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti

Evine taktırdığı kamera kızı ve eşinin öldürüldüğü anları kaydetti
İran'da olaylar sürerken Pakistan sınırında çatışma

İran'da olaylar sürerken sınırda çatışma: Çok sayıda kayıp verdiler
İrfan Can Kahveci'den Mert Hakan Yandaş paylaşımı

İrfan Can'dan Mert Hakan Yandaş paylaşımı
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia

SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı
İlk maçını eski takımına karşı oynayabilir! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı

İlk maçı eski takımına karşı! Fenerbahçe yeni transferini açıkladı