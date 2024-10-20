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Samsunspor'un Soner Aydoğdu'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi

Samsunspor'un Soner Aydoğdu'dan Fenerbahçe Maçı Değerlendirmesi
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Samsunspor'un futbolcusu Soner Aydoğdu, Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunarak, geriden gelip beraberliği sağlamanın önemli olduğunu ve taraftarın desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasındaki Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un ikinci golünü atan futbolcusu Soner Aydoğdu, "Sonuçta kaybetmedik." dedi.

Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunsporlu Aydoğdu, karşılaşmanın "durağan" geçtiğini söyledi.

İki haftadır geriden gelip maçı çevirdiklerine dikkati çeken Aydoğdu, "Bugün de aslında son dakika, ikinci golü attıktan sonra, o golü de atma fırsatı yakaladım aslında. Nasip olmadı. Fenerbahçe güçlü bir camia, güçlü takım ve çok değerli oyuncuları var. Yine geriden gelip, maçı beraberliğe getirmek bizim için önemli, içeride oynadığımız maçlarda. Taraftarımızla birlikte sonuçta kaybetmedik. Lig bitmedi, hiçbir şey kazanmadık. Bunu sonuna kadar bu şekilde sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarın desteğine de değinen Aydoğdu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Çok güzel bir ambiyans vardı. Şehirde bu hazırlığı zaten görebiliyorduk ve maçı beklediklerini biliyorduk. Bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de onlar için elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışacağız. Sezona iyi başladık. Bunda transfer yasağının biraz etkisi oldu diyebilirim. Çünkü bunu geçen seneden biliyorduk başımıza böyle bir şey geleceğini. Bu biraz da bizi birbirimize bağladı."

Kaynak: AA / Recep Bilek - Spor

Soner Aydoğdu Fenerbahçe Samsunspor 3-sayfa Futbol Spor

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