Samsunspor Bocce Takımı Sporcusu Sıla Tunç Türkiye İkincisi Oldu

SAMSUNSPOR Bocce Takımı sporcusu Sıla Tunç, Küçükler Yıldızlar Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda Yıldızlar Altın Nokta kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Böylece, 2 yıl üst üste aynı şampiyonada Türkiye ikinciliğini elde etti.

9-12 Nisan tarihlerinde Antalya'nın Kemer İlçesi'nde düzenlenen Küçükler Yıldızlar Bocce Petank Türkiye Şampiyonası'nda, Samsunspor'un bocce takımı sporcusu Sıla Tunç, dereceye girerek Türkiye ikincisi oldu ve 2 yıl üst üste bu başarıyı gösterdi. Samsunspor Bocce Takımı ve Bocce Milli Takım antrenörü Gökhan Bozdemir, şampiyonaya aylarca hazırlandıklarını belirterek, "Sıla, geçen yıl da Türkiye ikincisi olmuştu. Samsun'un Alaçam ilçesinin köylerinden gelen sporcularım, büyük özveriyle çalışarak bu başarıyı elde etti" dedi.

Gökhan Bozdemir, sporcularının hem sportif hem de akademik başarılarını sürdürdüğünü ifade ederek, onlarla gurur duyduğunu söyledi. Takım bünyesinde 150 lisanslı, 30 milli sporcu bulunduğunu belirten Bozdemir, Nisan ayında Ankara ve Mersin'de yapılacak Akdeniz Oyunları ile Avrupa Şampiyonası Milli Takım seçmelerine katılacak sporcularına başarılar diledi.

