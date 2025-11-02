Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket
Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Maçın ardından Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Down sendromlu bir Konyaspor taraftarıyla birlikte üçlü çektirerek gönülleri fethetti. Zeki Yavru'nun bu davranışı, futbolseverler tarafından 'Fair play örneği' ve 'Gerçek kaptanlık budur' yorumlarıyla takdir edildi.
- Samsunspor, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup etti.
- Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, maç sonunda Down sendromlu bir Konyaspor taraftarıyla tribünlerde fotoğraf çektirdi.
SAMSUNSPOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ
Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samsunspor, etkili bir performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Cherif Ndiaye ve Riechedly Bazoer (KK) kaydetti.
Ev sahibi Konyaspor'un tek golü ise Umut Nayir'den geldi. Bu sonuçla Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti.
ZEKİ YAVRU'DAN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ
Maç sonunda tribünlere yönelen Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, yeşil-beyazlı bir taraftar grubunun daveti üzerine Down sendromlu bir Konyaspor taraftarının yanına gitti.
Kaptan Yavru, minik taraftarla birlikte tribünlere dönüp üçlü çektirdi. O anlar hem statta bulunan taraftarlar hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Futbolseverler, Zeki Yavru'nun bu davranışını "Fair play örneği" ve "Gerçek kaptanlık budur" yorumlarıyla takdir etti.