Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru'dan alkışlanacak hareket

Süper Lig'in 11. haftasında Samsunspor, deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü.

SAMSUNSPOR SERİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadelede Samsunspor, etkili bir performansla sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Anthony Musaba, Cherif Ndiaye ve Riechedly Bazoer (KK) kaydetti.

Ev sahibi Konyaspor'un tek golü ise Umut Nayir'den geldi. Bu sonuçla Samsunspor, yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı ve puanını 20'ye yükseltti.

ZEKİ YAVRU'DAN TAKDİR TOPLAYAN DAVRANIŞ

Maç sonunda tribünlere yönelen Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, yeşil-beyazlı bir taraftar grubunun daveti üzerine Down sendromlu bir Konyaspor taraftarının yanına gitti.

Kaptan Yavru, minik taraftarla birlikte tribünlere dönüp üçlü çektirdi. O anlar hem statta bulunan taraftarlar hem de sosyal medyada büyük beğeni topladı. Futbolseverler, Zeki Yavru'nun bu davranışını "Fair play örneği" ve "Gerçek kaptanlık budur" yorumlarıyla takdir etti.