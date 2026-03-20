Cherif Ndiaye: 'Galip geldik ancak elendiğimiz için üzgünüz'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'un golcü futbolcusu Cherif Ndiaye, Rayo Vallecano'yu yenmelerine rağmen elendikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Türkiye'nin Avrupa'daki son temsilcisi Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda deplasmanda 3-1'in rövanşında İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'nun rakibi oldu. Mücadelenin tek golünü atan Cherif Ndiaye, galip gelmelerine rağmen elenmenin hayal kırıklığı yaşattığını dile getirdi.

Elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Cherif Ndiaye, "Elendiğimiz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Goller atarak tarih yazmaya devam etmek istemiştik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık. Futbol bu, sonuç olarak elendik. Turu geçmek için çabaladık ama olmadı. Şimdi lig ve kupaya odaklanacağız. Burada nasıl bir rakiple karşılaşacağımızı biliyorduk. Beklediğimiz gibi bir maç oldu. Onların kaybedeceği çok şey vardı. Gol atarak oyuna girmeye çalıştık. İlk maçta bireysel hatalar nedeniyle yenilmiştik. Bugünkü performanstan dolayı ise takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Bugün iyi mücadele ederek galip geldik ama elendiğimiz için üzgünüz" dedi. - SAMSUN

