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Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig'de oynanan Samsunspor-Tuzlaspor karşılaşmasında deplasman ekibinin futbolcusu Bünyamin Yürür, oyundan çıkmayı reddetti. Oyuna girmeye hazırlanan futbolcu da doğrudan soyunma odasına gitti.

Spor Toto 1. Lig'in 32'nci haftasında lider Samsunspor, Tuzlaspor'u 1-0 mağlup etti. Awuku'nun kendi ağlarına gönderdiği gol, Samsunspor'a galibiyeti getirdi. Oyunun sonlarında yaşanan olay ise maça damga vurdu. Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Kemal Tavacı'nın Bünyamin'i oyundan almak istemesiyle kriz çıktı.

Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

KENARA GELMEDİ

75'te oyuna girer Bünyamin Yürür için 89'da tabela yandı. 14 dakika önce sahaya sürülen futbolcu, oyundan çıkmadı. Kenara tepki gösteren Bünyamin, itirazlara rağmen kararının arkasında durdu ve değişikliğe engel oldu.

Samsunspor-Tuzlaspor maçında kriz! Tabelada numarasını gören futbolcu, oyundan çıkmadı

SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Değişiklik gerçekleşmeyince oyuna girmeye hazırlanan Imbula doğrudan soyunma odasına gitti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

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