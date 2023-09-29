Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, Gaziantep FK maçı için camiadan özür diledi

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Sorumlusu Emre Bayraktar, kaybettikleri Gaziantep FK maçında verdiklerini görüntüden dolayı camiadan özür diledi.

Gaziantep FK maçından 2-1'lik mağlubiyetle ayrılan Samsunspor'da geçici olarak takımın başında görev alan Emre Bayraktar, maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Üzücü bir mağlubiyet aldıklarının altını çizen Bayraktar, "Bugün çok ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bu maç için çok çalıştık. Tesisten dışarı çıkmadık diyebilirim. Sonucu ise alamadık. İlk 17 dakikada top bizim ayağımızdayken basit hatalardan 2 gol yedik. 2 isabetli şuttan 2 gol yedik. Diğer maçlarda da benzer durumlar yaşandı. Geri dönüşler bizim gibi zor günler geçiren takımlar için kolay olmuyor. İkinci yarı 3-5-2'ye döndük. İkinci yarı istek ve arzumuz arttı. Rakibe gol atmak için yeterli sayıda isabetli şut çekemedik. Görüntümüz toplamda iyi değildi. Bugünkü görüntümüz için camiadan özür diliyoruz. Ben de 6 haftadır hayal kırıklığı yaşıyorum. Kenetlenme zamanımız geldi. Geçen yıl da aynıları yaşandı. Mevcut kadromuzla yola devam edeceğiz. Onların camia ile kenetlenmesi lazım. Bunu özellikle kötü günde yapmamız lazım. Biraz daha oyunculara destek vermek gerekiyor" dedi. - SAMSUN