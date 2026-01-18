Gençlerbirliği-Samsunspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, genç oyuncuların performansından memnun olduğunu ve sakat futbolcuların iyileşmesiyle daha iyiye gideceklerini söyledi.

Eryaman Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Reis, "İki gün sonra 20 Ocak 1989 yılında yaşanan kazanın yıl dönümü. Samsunspor için çok zor bir gündü, tarihimiz için çok kötü bir gündü. Kazada hayatını kaybeden insanların ailelerine başsağlığı diliyorum." diyerek sözlerine başladı.

Son maçlarda farklı kadrolarla oynadıklarını aktaran Reis, "Bugün bazı genç oyuncularımızı kullanmak durumunda kaldık ve gösterdikleri performans sebebiyle mutlu olduğumu söylemem gerekiyor. Ntcham sakatlıktan geri geldi, biraz zamana da ihtiyacı var. Sakat oyuncularımızın iyileşmesini bekliyoruz, onlar da iyileşirse ligin ikinci yarısı için iyi bir kadromuz var. Gençlerbirliği'nin sağ tarafta rotasyon yapıp pozisyon değişikliğine gideceklerini zaten biliyorduk. Maçın ilk dakikalarında bu anlamda biraz sıkıntılar yaşadık. Buna göre de bir planımız vardı ama daha sonrasında oyunun kontrolünü ele almasıyla birlikte tabii gol yediğimiz pozisyonda faul de verilebilirdi, verilmeyebilirdi de. Ben ise itirazdan ötürü hiçbir şey yapmadığım halde üçüncü sarı kartımı aldım." ifadelerini kullandı.

Reis, kadroda genç oyuncuların da olduğuna dikkati çekerek "Yaptığımız hatalar vardı. Ofsayt olan golde orta sahada defalarca konuşmamıza rağmen çok temaslı oynamamamız gerektiğini söylememize rağmen topla gereksiz yere çok fazla temaslı oynadık ve top kaybettik. Daha sonrasında zaten gol oldu ve ofsayt oldu. Bu tür pozisyonlar sebebiyle rakip bizi biraz baskı altına almış olabilir ama takım halinde bugün elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık ve savaştık. Rakibimiz de doğal olarak baskıyı da arkasına alarak daha fazla gelmeye çalıştı ve gol atmaya çalıştı. Bu hatalarımızdan ders çıkarmaya çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.