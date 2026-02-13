Haberler

Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Antalyaspor'a 3-1 yenilerek hayal kırıklığı yarattı. Teknik direktör Thomas Reis, takımın performansından memnun değil ve perşembe günü oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı için geri dönmeleri gerektiğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'a 3-1 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis, hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Reis, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi, cesur bir oyun sergilemek için Antalya'ya geldiklerini ancak bunu başaramadıklarını ifade etti.

Rakibe ciddi boşluklar verdiklerini anlatan Alman teknik adam, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız." diye konuştu.

Reis, Antalyaspor maçında topla oynama oranının yüzde 65 gibi kendi aleyhlerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek, "Bu şekilde oynayacaksak topu rakibe verelim daha iyi." ifadesini kullandı.

Antalyaspor'un sahada kazanmak isteyen tek takım görüntüsü verdiğini vurgulayan Reis, Samsunspor'un agresif oyununa geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Reis, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın Antalyaspor maçında forma giymesinin daha önceden verilen bir karar olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Kaleci pozisyonunu, özel bir pozisyon olarak düşünüyorum. İrfan da iyi, tecrübeli bir kaleci. İrfan'ın bu karşılaşmada oynayacağını daha önce söylemiştim. Antalyaspor karşılaşmasında oynamayı hak ediyor. İki iyi kaleciye sahip olduğum için mutluyum. Bu kararın Trabzonspor yenilgisiyle bir alakası yok, önceden alınmış bir karardı."

Kaynak: AA / Oktay Özden - Spor
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü

Akın Gürlek TBMM'deki olaylar için sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı

İşte Süper Lig bu! Yıldızlarla dolu rakibini sahadan sildiler
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar

Altın yatırımcısını bu sözlerle uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi

İmamı ilk görev yerinde şaşırtan manzara: Allah'ım burası neresi
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu

CHP'den istifa eden belediye başkanının ilk işi bakın ne oldu?