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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Trabzonspor maçı öncesi taraftar desteği istedi

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Samsunspor Teknik Direktörü Fink, Trabzonspor maçı öncesi taraftar desteği istedi
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Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesi Nuri Asan Tesisleri'ne gelen taraftarlardan destek istedi. Fink, bir şehrin bir şehre karşı mücadele edeceğini söylerken, futbolcularla birlikte galibiyet sözü verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde tesislere gelen taraftarlardan destek isteyerek, o gün bir şehrin bir şehre karşı mücadele edeceğini söyledi.

Samsunspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında kulübün eski Teknik Direktörü Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor'u konuk edecek. Samsunsporlu taraftarlar mücadele öncesinde takımlarının antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyete moral verdi. Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolcular ise Trabzonspor maçı öncesi galibiyet sözü verdiler.

Taraftarlara konuşma yapan Fink, "Trabzonspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, taraftarlara da ihtiyaç olacak. Bu genç takımın size ihtiyacı var. Bu genç takım Cumartesi günü sizin için bir savaş verecek. Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı Bu bizim gururumuz" dedi.

Takım kaptanı Emre Kılınç da bu maçın öneminin farkında olduklarını ve takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ise bundan sonraki süreçte her ay bir antrenmanın taraftara açık şekilde yapılacağını belirterek, kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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