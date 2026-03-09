Thorsten Fink: "Hayal kırıklığı yaşıyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Fenerbahçe karşısında alınan mağlubiyetle ilgili hayal kırıklığı yaşadıklarını ancak mücadeleden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Sonuç sebebiyle hayal kırıklığı yaşadığımızı söyleyebilirim. Mücadeleden dolayı gurur duyduk. Fenerbahçe ataklarına çok iyi cevap verdik. Üçüncü golü bulmuş olsaydık maçı kazanan taraf olurduk. Takım halinde çok iyi mücadele ettik. Takımların değerlerine bakacak olursak Fenerbahçe bizden 5 kat daha yukarıda. Normal şartlarda bizden iyiler ama bugün o değer farkını sahada görmedik. Sonuç olarak herhangi puan almadan ayrılıyoruz. İlk yarı bitmeden 2 değişiklik yaptık. Sarı kart görmüşlerdi ve böyle atmosferde riske etmek istemedim. Kulübedeki oyuncularıma değer veriyorum. Geleli 3 hafta oldu ve geldiğim günden bugüne takım ruhu görüyorum. Vizyonumuz açısından gelişmemiz devam ediyor. Evimizde Rayo Vallecano ile oynayacağımız çok önemli bir karşılaşma var. En iyi şekilde bu maça hazırlanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ntcham, rakibi takip etmekte zorlandı"

Olivier Ntcham'ın oyundan çıkmasına dair soruya Alman teknik adam, "1 hafta boyunca bizimle antrenman yapamadı. 2 antrenman yaptı. Bugün biraz yorgun olduğunu söyleyebilirim. Rakibi takip etmekte son dakikalarda zorlandı. Yorgun olmasa çıkarmazdım" yanıtını verdi.

"Gelişimimiz açısından mutluyum"

Takımdaki eksik oyuncular döndüğünde daha doğru işler yapacaklarını belirten Fink, "Son 10 dakikaya baktığımızda çok daha iyisini yapabilirdik. Fenerbahçe risk almaya başladı ve biz de kontraları değerlendirebilirdik. Bireysel anlamda küçük hatalar yaptık ama takım halinde iyi bir performans sergiledi. Gelişimimiz açısından mutluyum. Kulübeye baktığımda oyuna alacağım kanat oyuncumuz yoktu. Sakat oyuncularımız var. Onlar geldiğinde çok daha doğru işler yapacağız. Takımın gelişimi açısından doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim" dedi.

"Sol kanadımız çok iyi iş çıkardı"

Fenerbahçe'ye karşı planı hakkında ise kırmızı-beyazlıların teknik patronu, "Planımız iki kanattan da gelmekti. Sol kanadımız çok iyi iş çıkardı. Mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bu oyuncular iyi olunca Musaba da zorlandı diyebilirim" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL

