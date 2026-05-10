Thorsten Fink: "Hakem iyi bir performans gösteremedi"

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan teknik direktör Thorsten Fink, hakemin kararlarını eleştirerek önemli oyuncuların transferi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'e 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi" ifadelerini kullandı.

Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz" şeklinde görüş belirtti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

