Üye Girişi
Haberler

Samsunspor, Süper Kupa Finalinin Samsun'da Oynanmasını İstiyor

Güncelleme:
Abone Ol

Samsunspor Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Samsun'da oynanmasını talep etti.

SAMSUNSPOR Kulübü, Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından yaptığı paylaşımda, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından Samsunspor Kulübü sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. 19 Mayıs Stadı'nan akşam çekilmiş fotoğrafını, "Işıkları Açtık, Bayrakları Astık, Samsun'a Bekliyoruz" ifadeleriyle paylaşan Kırmızı-Beyazlı kulüp, Süper Kupa'nın Samsun'da oynanmasını talep etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Süper Kupa Samsun Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title