Haberler

Samsunspor, Rayo Vallecano hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Rayo Vallecano hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile oynayacağı maç için antrenmanını tamamladı. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda bazı sakat oyuncular da yer aldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşılaşacağı Rayo Vallecano maçının hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenman ile tamamladı.

Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmeye devam eden iki takımdan biri olan Samsunspor, yarın saat 20.45'te İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. Maçta Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Barbu, Mircea Grigoriu ve Adrian Vornicu hakem üçlüsü görev yapacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, maçın hazırlıklarını Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı. Antrenmanın ilk 15 dakikalık kısmı basına açık bir şekilde yapılırken, kalan bölümde ise taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirildi. Uzun süredir sakatlıkları bulunan Tanguy Coulibaly, Emre Kılınç ve Zeki Yavru da bugünkü antrenmanda takımla birlikte çalışırken, sakatlıkları bulunan Jauress Assoumou ve Bedirhan Çetin'in Avrupa maçında süre almaması bekleniyor. Uzun süredir takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalışan Afonso Sousa'nın durumunun ise maç saatinde belli olacağı öğrenilirken, UEFA listesine adı eklenmeyen devre arası transferlerinden Elayis Tavsan ve Ali Diabate de Rayo Vallecano mücadelesinde forma giyemeyecek.

Öte yandan Samsunspor ile Rayo Vallecano teknik ekibinin ve futbolcuları, bu akşam saatlerinde 19 Mayıs Stadyumu'nda UEFA tarafından düzenlenen resmi basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayacak. İspanyol temsilcisi toplantının ardından son taktik çalışmasını da bu stadyumda gerçekleştirecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
İsrail füzesiyle vurulan Türk tır şoförü hayatını kaybetti

Acı haber geldi! 12 gündür devam eden savaşta Türkiye adına ilk kayıp
İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı

İranlı yetkililer Mücteba Hamaney'le ilgili iddiaları doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı