Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına Antalya'da başladı
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma koşusu, denge hareketleri ve pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Marc Bola antrenmana katılmazken Taylan Antalyalı takımdan koşu yaptı.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Markus Gisdol, Antalya'da bir otelin sahasında takımla ilk antrenmanına çıktı.
Isınma koşusu ve denge hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sona erdi.
Antrenmana sakatlığı süren Marc Bola katılmazken Taylan Antalyalı takımdan koşu yaptı.