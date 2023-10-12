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Samsunspor, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarına Antalya'da başladı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı. Teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmanda takım, ısınma koşusu, denge hareketleri ve pas çalışması yaptı. Sakatlığı süren Marc Bola antrenmana katılmazken Taylan Antalyalı takımdan koşu yaptı.