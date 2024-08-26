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Samsunspor, Nihat Doğan'a hukuki aksiyon alacak

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Samsunspor Futbol Kulübü, Nihat Doğan'ın kulüp ve başkan hakkında yaptığı çirkin ifadeler nedeniyle hukuki işlem başlatacağını açıkladı.

Samsun spor, "Nihat Doğan adlı şahıs, Samsun spor Futbol Kulübü ve Başkanımız Yüksel Yıldırım hakkında yakışıksız, çirkin ve haddini aşan ifadelerde bulunmuştur. İlgili şahıs hakkında Samsun spor Futbol Kulübü, gereken hukuki aksiyonları ivedilikle alacaktır" açıklamasında bulundu.

Samsun spor Futbol Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Katıldığı bir YouTube kanalında yayınlanan programda, futbol ile uzaktan yakından ilgisi olmayan ve kendini yorumcu olarak tanımlayan Nihat Doğan adlı şahıs, Samsun spor Futbol Kulübü ve Başkanımız Yüksel Yıldırım hakkında yakışıksız, çirkin ve haddini aşan ifadelerde bulunmuştur. Ülkemizde emektar, işinin ehli, kıymetli spor yazarlarımız, gazetecilerimiz ve yorumcularımız bulunurken; ne yazık ki, yeni medyada yorumculuk gibi önemli bir müessesenin bu tür şahıslara kaldığını görmek bizleri derinden üzmektedir. Atatürklü Arma'yı temsil eden Samsunspor Futbol Kulübü ve Başkanımız Yüksel Yıldırım, Türk futbolunda dürüstlüğü, şeffaflığı ve temiz futbolu temsil etmektedir. Ülkemizin en köklü kulüplerinden biri olan Samsunspor Futbol Kulübü, kimsenin tekeli veya boyunduruğu altında olmadığı gibi, tüm rakip kulüplere de ayırt etmeksizin eşit mesafede durmaktadır. Ancak, Samsunspor Futbol Kulübü'nü başka rakip kulüplere yakın gibi gösterme çabaları artık sabrımızı taşırmaktadır. Samsunspor Futbol Kulübü için değişmeyecek olan tek şey; yalnızca şehri, camiası ve taraftarı için mücadele etmesidir. Futbol yorumcuları, eleştiri haklarını her zaman saklı tutarak, yorumculuk ahlakına ve edebine uygun, yapıcı ve futbolun bütünleştirici ruhuna uygun yorumlarda bulunmalıdırlar. İlgili şahıs hakkında Samsunspor Futbol Kulübü, gereken hukuki aksiyonları ivedilikle alacaktır" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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