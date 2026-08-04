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Samsunspor, Antoine Sekongo'yu Kadrosuna Kattı

Samsunspor, Antoine Sekongo'yu Kadrosuna Kattı
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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, Fransa'nın Dunkerque takımından Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer etti. 22 yaşındaki oyuncu ile 2031 yılına kadar 5 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul'da düzenlenen imza töreninde kulüp, genç oyuncuya kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer diledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Malili orta saha oyuncusu Antoine Sekongo'yu transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Fransa temsilcisi Dunkerque'den kadroya dahil edilen Antoine Sekongo ile 2031 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İstanbul'da gerçekleştirilen imza töreninde 22 yaşındaki orta saha oyuncusuna kırmızı-beyazlı forma altında başarılarla dolu bir kariyer dilendi.

Kaynak: AA
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