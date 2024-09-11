Samsunspor, Konyaspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

SAMSUNSPOR, Süper Lig'de 14 Eylül Cumartesi günü oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde sürdürdü.

Süper Lig'de ilk 3 maçta 2 galibiyet alan Samsunspor, milli aranın ardından 14 Eylül Cumartesi günü kendi evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde antrenmanlara devam eden futbolcular ısınma, pas ve pozisyon gibi çalışmalar ile günü tamamladı. Sakatlığı geçen Emre Kılınç da takımlar birlikte çalışmalara katıldı.