Samsunspor, Konyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Samsunspor, Süper Lig'in 17'nci haftasında Konyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla devam etti. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı ve şut çalışmasıyla son buldu. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacakları antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 17'nci haftasında Konyaspor ile kendi sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve şut çalışmasının ardından idman son buldu.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.