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Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor, Kocaelispor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kocaeli'ye hareket edecek. Karşılaşma yarın saat 20.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak ve maçı hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Kocaelispor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Kısa pas çalışma, dar alanda çift kale maçlarla devam eden idman, duran top organizasyonlarının ardından sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde havayolu ile Kocaeli'ye hareket edecek. Süper Lig'in 4'üncü haftasında yarın saat 20.00'de Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor – Samsunspor maçını Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Coşkunses'in yardımcılıklarını ise Bersan Duran ve Mert Bulut yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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