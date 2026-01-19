Haberler

Samsunspor, Kocaelispor maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında oynayacağı Kocaelispor maçı için antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşen idman, çeşitli çalışmalarla devam etti.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 19'uncu haftasında 24 Ocak Cumartesi günü sahasında oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sabah gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarına başladı. Isınma ve dinamik hareketlerle başlayan idman, rondo çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Gençlerbirliği karşılaşmasında forma giyen futbolcular, günü fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

