Haberler

Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis'in yönetiminde gerçekleştirildi. Maçta orta hakem Çağdaş Altay görev yapacak. Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için akşam saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak. Altay'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Mücahid Adem Çelebi üstlenecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
ABD'ye karşı koyabilirler mi? İşte 'Eller tetikte bekliyoruz' diyen İran'ın askeri gücü

İşte "Eller tetikte bekliyoruz" diyen İran'ın askeri gücü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar

2,5 saatte bir ailenin ocağını söndürdü: İşte bir ilimizin konuştuğu o canavar
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti

Bu fotoğraftaki suçluların tamamı idam edildi
Korkulan oluyor! Tahran savaş sığınakları kurmak için düğmeye bastı

Komşuda halk diken üstünde! Gelen son açıklama büyük panik yarattı
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını
'Öğretmeni küçük yaştaki öğrencisini dudağından öptü' iddiası bambaşka çıktı

"Öğretmeni öğrencisini dudağından öptü" iddiası bambaşka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ödül vermişti! 680 yıllık mesleğin son temsilcisi günde 20 kilometre koşuyor

680 yıllık mesleğin son temsilcisi! Günde 20 kilometre koşuyor