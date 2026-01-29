Samsunspor, Kasımpaşa Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SAMSUNSPOR, Süper Lig'in 20'nci haftasında deplasmanda karşılaşacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, Süper Lig'in 20'nci haftasında yarın Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve düz koşu çalışmalarıyla başladı. Antrenman, 5'e 2 pas organizasyonlarının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada orta hakem olarak Çağdaş Altay görev yapacak. Altay'ın yardımcılıklarını Ogün Kamacı ile Mücahid Adem Çelebi üstlenecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşma için akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket edecek.