Samsunspor, Hollanda kampında çalışmalarını sürdürdü
SAMSUNSPOR, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının 11'inci gününde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
SAMSUNSPOR, 2026-2027 Süper Lig sezonu hazırlıklarını Hollanda kampının 11'inci gününde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıkları kapsamında kamp çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen günün tek antrenmanı, koşuyla başladı. Futbolcular, antrenmanın devamında rejenerasyon ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi. Samsunspor, Hollanda kampındaki yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı