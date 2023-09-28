Samsunspor, Gaziantep FK maçında 3 puan arıyor

SÜPER Lig'de 5 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Samsunspor'da yarın oynanacak Gaziantep FK maçındaki tek hedef, mutlak 3 puan.

Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından çalışmalarına Analiz Departman Şefi Emre Bayraktar yönetiminde devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde Gaziantep FK karşılaşmasına hazırlanan oyuncular taktik çalışması yaptı.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Samsunspor, ligin ilk 6 haftasında ertelenen İstanbulspor maçı haricinde oynadığı 5 maçtan sadece 1 puan alabildi. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Taylan Antalyalı ve Marc Bola, Gaziantep FK maçında forma giyemeyecek. Yarın Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'da saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan yönetecek.

Kırmızı-beyazlı ekibin Gaziantep FK karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Szumski, Zeki, Yunus Emre, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Schindler, Holse, Tait, Fofana, Ntcham ve Dimata"