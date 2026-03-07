Haberler

Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan veya puanlar almayı hedefliyor. Takımın teknik direktörü Thorsten Fink, maç öncesi kamp çalışmalarını tamamladı. Uzun süreli sakatlıkları bulunan oyuncuların durumu belirsizliğini koruyor.

Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasından puan veya puanlar almak istiyor.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde çıktığı son 5 maçta gol yemeyen Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Antalya kampında tamamladı.

Samsunspor'da uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, sarı-lacivertliler karşısında forma giymesi beklenmiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly'nin ise Fenerbahçe maçıyla yeşil sahalara dönmesi planlanıyor. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ligde oynadığı 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj: Özür dileriz

İran'dan Türkiye ve Azerbaycan saldırıları sonrası tarihi mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu

Savaşta yeni aşama! Ülkenin kalbini ilk kez bu silahlarla vurdular
Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı

Uluslararası havalimanı vuruldu, uçaklar böyle alev aldı
5. kattan balıklama atladı! Korkunç olay kamerada

5. kattan balıklama atladı! Korkunç anlar kamerada
Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak

Çin'den yükselen bomba yorum: Kazandığı savaş yok, bunu da kaybedecek