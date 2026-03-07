Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasından puan veya puanlar almak istiyor.

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde çıktığı son 5 maçta gol yemeyen Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Antalya kampında tamamladı.

Samsunspor'da uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, sarı-lacivertliler karşısında forma giymesi beklenmiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly'nin ise Fenerbahçe maçıyla yeşil sahalara dönmesi planlanıyor. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ligde oynadığı 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor. - SAMSUN

