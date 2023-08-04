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Samsunspor, Emre Kılınç'ı transfer etti

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Kılınç'ın resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Spor

Trendyol Süper Lig Emre Kılınç Ankaragücü Samsunspor Spor Haberler

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