Samsunspor, Emre Kılınç'ı transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor, Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak kiralık olarak Ankaragücü'nde forma giyen Galatasaraylı Emre Kılınç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

28 yaşındaki hücum oyuncusu Kılınç'ın resmi sözleşmeyi imzaladığı bildirildi.