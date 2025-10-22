Haberler

Samsunspor Dinamo Kiev Maçına Hazırlıklarını Tamamladı


Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maç için antrenmanlarını tamamladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü basına açık yapıldı.

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Liginde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Samsunspor antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından antrenman son buldu.

Samsunspor – Dinamo Kiev mücadelesi, yarın saat 22.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
