Samsunspor, Dinamo Kiev'i 2-0 Önde Tamamladı
UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Dinamo Kiev ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı. Musaba ve Mouandilmadji'nin golleriyle öne geçen Samsunspor, etkili futbolunu sürdürdü.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Orri Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Mar Sigurdsson (İzlanda)
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Coulibaly, Holse, Celil Yüksel, Musaba, Mouandilmadji
Dinamo Kiev : Neshcheret, Karavaiev, Popov, Thiare, Vivcharenko, Rubchynskyi, Mykhailenko, Voloshyn, Buialskyi, Ogundana, Guerrero
Goller: Dk. 2 Musaba, Dk. 34 Mouandilmadji ( Samsunspor )
Sarı kart: Dk. 45+3 Vivcharenko ( Dinamo Kiev )
UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasındaki maçta Samsunspor, Dinamo Kiev karşısında ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.
2. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta ceza sahasında Mouandilmadji'in pasıyla topu kontrol eden Musaba, şık bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
11. dakikada Vivcharenko'nun ceza saha dışından sert şutunda top, üstten az farkla auta çıktı.
29. dakikada Ogundana'nın sol çaprazdan pasında ceza sahasında müsait durumda topla buluşan Karavaiev, kötü bir vuruşla topu yandan auta gönderdi.
34. dakikada Samsunspor farkı 2'ye çıkardı. Celil Yüksel'in ceza sahası dışından şutunda Musaba'ya çarpan top altıpas içindeki Mouandilmadji'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 2-0
39. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Musaba'nın pasında topla buluşan Holse'nin plase vuruşunda, kaleci Neshcheret meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
Samsunspor, maçın ilk yarısını 2-0 önde tamamladı.