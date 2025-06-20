Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular

Samsunspor'dan Cenk Tosun açıklaması! Transfere son noktayı koydular
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Fenerbahçe forması giyen Cenk Tosun'un Samsunspor'a transfer olacağına dair haberler öne sürülmüştü. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Cenk Tosun tansferiyle ilgili konuşarak iddiaları yalanladı.

Fenerbahçe'nin golcüsü futbolcu Cenk Tosun'un ismi bir süredir Avrupa kupalarında mücadele edecek olan Süper Lig ekibi Samsunspor ile anılıyordu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Cenk Tosun iddiaları üzerine HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

CENK TOSUN İDDİALARINI YALANLADI

Yüksel Yıldırım, katıldığı canlı yayında konuşarak Cenk Tosun'un transfer listelerinde yer almadığını ifade etti. Yıldırım ayrıca Sivasspor'un golcü ismi Rey Manaj haberlerini de yalanladı. Deneyimli başkan gelecek sezon için forvet ve kaleci transferi yapacaklarını ifade etti.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde geride kalan sezonda 22 maçta süre buldu ve 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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