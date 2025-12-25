Haberler

Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır."

Samsunspor, FIFA talimatlarına aykırı hareket eden futbolcusu Anthony Musaba hakkında disiplin süreci başlattıklarını duyurdu. Musaba'nın kulüp izni olmadan başka kulüplerle görüşemeyeceği belirtildi.

Samsunspor : "FIFA talimatları gereği, kulübümüzle yürürlükte sözleşmesi bulunan futbolcumuz Anthony Musaba, kulübümüzün yazılı izni olmadan başka kulüplerle görüşemez. Aynı şekilde, hiçbir kulüp de kulübümüzün izni olmadan futbolcularımızla temas kuramaz. Mevcut sözleşmesini ve FIFA kurallarını açık şekilde ihlal eden futbolcumuz Anthony Musaba hakkında, kulübümüz tarafından gerekli disiplin süreci başlatılmıştır." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
