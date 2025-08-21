Samsunspor'da Divan Kurulu Başkanlığına Hasan Koç Seçildi

Samsunspor'da Divan Kurulu Başkanlığına Hasan Koç Seçildi
Samsunspor'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul'da Hasan Koç, Divan Kurulu Başkanı olarak seçildi. Yeni dönem Divan Kurulu asil üyeleri de belirlendi.

Samsunspor'da Divan Kurulu Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçimde Hasan Koç, başkan seçildi.

Nuri Asan Tesisleri'nde çoğunluğun sağlanmasıyla yapılan genel kurula Samsunspor Kulübü Genel Sekreteri Aslı Moral Ergin ile yönetim kurulu üyeleri Cemil Şahin, Fevzi Munir Güler ve Esat Kasap katıldı. Başkanlık seçiminde Samsunspor Divan Kurulu Başkanlığına Hasan Koç getirildi.

Yeni dönemde Divan Kurulu Asil Üyeleri Orhan Köseoğlu, Uğur Kocaoğlu, Haluk Tan, Hasan Guda, Yusuf Güneş ve Tunç Demirel'den oluştu.

Liste, üyelerin onayına sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Samsunspor Kulübü, yeni Divan Kurulu Başkanı Hasan Koç ve ekibini tebrik ederek görevlerinde başarılar diledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
