Haberler

Samsunspor, Breidablik Maçı Hazırlıklarına Başladı

Samsunspor, Breidablik Maçı Hazırlıklarına Başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşamasında 27 Kasım'da oynayacağı Breidablik Kopavogur maçı için hazırlıklarına başladı. Antrenmanlar Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında deplasmanda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur maçı hazırlıklarına başladı.

Samsunspor, 2025–2026 sezonu UEFA Avrupa Konferans Ligi grup aşaması dördüncü maçında, 27 Kasım Perşembe günü deplasmanda Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşılaşacağı Breidablik Kopavogur FC mücadelesinin hazırlıklarına sabah saatlerinde Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Ardından oyuncular dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman, yarı sahada oynanan 4'e 4 maç ile tamamlandı.

Beşiktaş karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü, fitness salonunda yapılan rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Putin tercihini yaptı: ABD'nin barış planı daha uygun

Dünya barışa odaklanmışken Putin tercihini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Şehri ayağa kaldıran cinayet! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar

Bir şehir ayakta! Öldürüp tuzlayıp halıya sarıp çekyatla atmışlar
Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi yaptılar

Dünya futbol tarihinde bir ilk: Telefon ışıklarıyla koreografi
Yürüyüşü dikkat çeken Trump'ın sağlığı tartışma konusu oldu

Torunuyla futbol oynadı, herkes ayaklarına baktı
Parkta dehşet! 5 çocuk oyuncaklarda elektrik akımına kapıldı

Parkta oynayan 5 çocuk elektrik akımına kapıldı
Nayib Bukele'den cezaevi denetimi ve suçla mücadele mesajı

Devlet başkanı gururla paylaştı: En azılı suçluları kediye çevirdik
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp çalışır vaziyetteki uçağa binmeye çalıştılar

Havalimanında akılalmaz olay! Piste dalıp peşinden koştular
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.