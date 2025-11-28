Haberler

Samsunspor, Breidablik ile 2-2 Berabere Kaldı

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kalarak gruptaki ikinci puanını aldı. Karşılaşmada Mouandilmadji'nin iki golü takıma puanı getirirken, Breidablik'ten Kristinsson eşitliği sağladı.

Stat: Laugardalsvöllur

Hakemler: Denys Shurman, Semen Shlonchak, Valentyn Kutsev (Ukrayna)

Breidablik: Anton Einarsson, Valgeirsson (Dk. 70 Yeoman), Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Viktor Einarsson (Dk. 81 Steindorsson), Gunniaugsson, Ludviksson (Dk. 70 Hallsson), Omarsson, Bjarnason (Dk. 70 Kristinsson), Thorsteinsson

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 65 Mendes), Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 75 Soner Gönül), Yunus Emre Çift (Dk. 46 Soner Aydoğdu), Makoumbou, Holse, Musaba (DK. 75 Polat Yaldır), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Goller: Dk. 6 Ingvarsson, Dk. 72 Kristinsson (Breidablik), Dk. 20 ve 55 Mouandilmadji ( Samsunspor )

Sarı kart: Dk. 90+3 Muminovic (Breidablik)

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Breidablik ile 2-2 berabere kaldı.

48. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson kontrol etti.

55. dakikada Samsunspor 2-1 önce geçti. Holse'nin defansın arasına derinlemesine pasına hareketlenen Mouandilmadji, topu kaleci Anton Einarsson'un yanından ağlarla buluşturdu: 2-1

72. dakikada Breidablik 2-2 eşitliği yakaladı. Omarsson'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kristinsson'un şutunda, kaleci Okan Kocuk'un kontrol edemediği meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-2

80. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı korner atışında defanstan seken top Emre Kılınç'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

85. dakikada Polat Yaldır'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mouandilmadji'nin sert şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Anton Einarsson uzaklaştırdı.

Karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Haberler.com
500
