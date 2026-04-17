Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 19 Nisan Pazar günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, şut organizasyonu ve dar alanda çift kale maç çalışması yaptı.

Antrenmana tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Lubomir Satka, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat katılmadı.

Samsun ekibi, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.