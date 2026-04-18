Haberler

Samsunspor, Beşiktaş maçına hazır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın Beşiktaş ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Antrenman 1 saat sürdü ve futbolcular çeşitli çalışmalarla maça hazırlandı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. İdmana koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, rondo, orta ve şut çalışması ile hazırlıklarını sona erdirdi.

Karadeniz temsilcisinde tedavileri devam eden Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve kaleci İrfan Can Eğribayat antrenmana katılmadı.

Samsunspor ile Beşiktaş, yarın Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

