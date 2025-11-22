Samsunspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

SAMSUN (İHA) – Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Beşiktaş ile yarın oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan idman; ısınma hareketleriyle başladı, rondo ve dar alanda gerçekleştirilen 5'e 2 çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan maç ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlılar, akşam saatlerinde havayolu ile İstanbul'a hareket ederek maç saatini bekleyecek. - SAMSUN