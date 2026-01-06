Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: 'İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe ile Anlaşıldı'
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyurdu. Bu önemli gelişme, futbol camiasında dikkat çekti ve transferin detayları merak konusu oldu. Eğribayat'ın kariyerindeki bu yeni adım, takım dinamikleri ve Fenerbahçe'nin planları açısından önemli bir değişiklik yaratabilir.
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: " İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Fenerbahçe ile anlaştık." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor