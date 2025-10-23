Haberler

Samsunspor Avrupa'da İkinci Galibiyetini Aldı

Samsunspor Avrupa'da İkinci Galibiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta golleri Musaba, Mouandilmadji ve Holse kaydetti.

UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek Avrupa'da 2'de 2 yaptı

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada Musaba'nın yarı sahayı geçerek verdiği pasta Mouandilmadji'nin penaltı noktasından şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.

63. dakikada Zeki'nin pasında ceza sahası dışından Holse'nin şutundu top defansa çarpıp kaleci Neshcheret'i yanıltarak filelere gitti. 3-0

75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Musaba'nın svuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Ivar Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Sigurdsson

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yunus Emre Çift dk. 78), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 84), Tanguy Coulibaly (Emre Kılınç dk. 73), Anthony Musaba (Soner Gönül dk. 78), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Afonso Sousa

Teknik Direktör: Thomas Reis

Dinamo Kiev: Ruslan Neshcheret, Oleksandr Karavaiev, Denys Popov, Aliou Thiare, Kostiantyn Vivcharenko (Taras Mykhavko dk. 66), Valentin Rubchynskyi (Oleksandr Pikhalyonok dk. 66), Mykola Mykhailenko (Volodymyr Brazhko dk. 75), Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy (Oleksandr Yatsyk dk. 82), Elijah Ogundana (Vladislav Blanuta dk. 75), Eduardo Guerrero

Yedekler: Valentyn Morgun, Denis Ihnatenko, Vasly Burtnyk

Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi

Goller: Musaba (dk. 2), Mouandilmadji (dk. 34), Holse (dk. 63) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Vivcharenko, Mykhavko (Dinamo Kiev) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi

Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Filistinlilerin tutulduğu hapishaneden video yayınladı: Hepsi idam edilmeli

Hapishaneye gidip bu videoyu paylaştı: Hepsi idam edilmeli
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi

Gözünü kırpmadan önüne atladı! Torununu kurtarmak isterken can verdi
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Kerem Aktürkoğlu eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti

Kerem, eşi için yapılan yorumlar sonrası harekete geçti
ABD'nin 'yaptırım' kararına Putin'den ilk yorum

Trump'ın deprem etkisi yaratan kararına Putin'den ilk yorum
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?

Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan Ümit Önal kimdir?
Üniversitede kadın cinayeti! Fakülte önünde eski eşini katletti

Üniversitede cinayet! Kampüse pompalı ile girip katletti
Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı

Beklenen oldu! Lionel Messi, 3 yıllık imzayı attı
Görüntüye tepki yağıyor: Barajlar alarm verirken Ümraniye Belediyesi şov peşinde

Barajlar alarm verirken birileri Polat Alemdar editiyle şov peşinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.