Samsunspor Avrupa'da İkinci Galibiyetini Aldı
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek Avrupa'daki ikinci galibiyetini elde etti. Maçta golleri Musaba, Mouandilmadji ve Holse kaydetti.
UEFA Konferans Ligi 2. hafta maçında Samsunspor, sahasında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek Avrupa'da 2'de 2 yaptı
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Musaba'nın yarı sahayı geçerek verdiği pasta Mouandilmadji'nin penaltı noktasından şutunda top direğin sağından az farkla auta çıktı.
63. dakikada Zeki'nin pasında ceza sahası dışından Holse'nin şutundu top defansa çarpıp kaleci Neshcheret'i yanıltarak filelere gitti. 3-0
75. dakikada ceza sahası sol çaprazından Musaba'nın svuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Ivar Kristjansson, Birkir Sigurdarson, Gylfi Sigurdsson
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 73), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Yunus Emre Çift dk. 78), Antoine Makoumbou, Carlo Holse (Soner Aydoğdu dk. 84), Tanguy Coulibaly (Emre Kılınç dk. 73), Anthony Musaba (Soner Gönül dk. 78), Marius Mouandilmadji
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Polat Yaldır, Toni Borevkovic, Afonso Sousa
Teknik Direktör: Thomas Reis
Dinamo Kiev: Ruslan Neshcheret, Oleksandr Karavaiev, Denys Popov, Aliou Thiare, Kostiantyn Vivcharenko (Taras Mykhavko dk. 66), Valentin Rubchynskyi (Oleksandr Pikhalyonok dk. 66), Mykola Mykhailenko (Volodymyr Brazhko dk. 75), Nazar Voloshyn, Vitaliy Buyalskiy (Oleksandr Yatsyk dk. 82), Elijah Ogundana (Vladislav Blanuta dk. 75), Eduardo Guerrero
Yedekler: Valentyn Morgun, Denis Ihnatenko, Vasly Burtnyk
Teknik Direktör: Oleksandr Shovkovskyi
Goller: Musaba (dk. 2), Mouandilmadji (dk. 34), Holse (dk. 63) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Vivcharenko, Mykhavko (Dinamo Kiev) - SAMSUN