Samsunspor'da Anthony Musaba'nın sözleşmesi feshedildi

Samsunspor'da Fenerbahçe ile anlaşan Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmenin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte ilk ayrılık gerçekleşti. Sözleşmesinde 5 milyon euro serbest kalma maddesi bulunan Demokratik Kongo asıllı Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiği, gece saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonu'na iletildi. Böylece yeni yılda Samsunspor kadrosundan ayrılan ilk isim Musaba oldu.

Sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday'den transfer edilen Anthony Musaba, Samsunspor formasıyla yarım sezonda çıktığı 22 karşılaşmada 6 gol ve 3 asist yapma başarısı gösterdi.

Öte yandan kırmızı-beyazlılarda bu transfer döneminde Norveç ekibi Molde'den 6 aylığına kiralanan Polonyalı kaleci Albert Posiadala'nın sözleşmesi 15 Ocak'tan sonra sona erecek. Posiadala ile birlikte 35 yaşındaki tecrübeli orta saha Soner Aydoğdu ile de bu transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. - SAMSUN