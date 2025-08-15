Samsunspor, Afonso Sousa ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Samsunspor, Polonya'dan gelen Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sousa, Lech Poznan'da başarılı bir sezon geçirmişti.

SAMSUNSPOR, Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa ile 5 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor. Son olarak Polonya Ekstraklasa ekiplerinden Lech Poznan'da forma giyen 25 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa, Samsunspor ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 1.74 boyundaki Sousa, 2024-2025 sezonunda toplam 32 müsabakaya çıkarak, bu maçlarda 13 gol ve 5 asist başarısı gösterdi. Bu sezon Lech Poznan formasıyla Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda görev alan Portekizli futbolcu, bu nedenle Samsunspor'un Panathinaikos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Avrupa yolculuğumuzda takımımızın yeni üyesi: Afonso Sousa!" ifadelerine yer verildi.

