Haberler

Samsunspor'a çeyrek final bileti için galibiyet yetmedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Rayo Vallecano'yu 1-0 yendi. İki maç sonunda toplam skorda 3-2 geride olan temsilcimiz Samsunspor, Avrupa'ya veda etti.

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Samsunspor, deplasmanda Rayo Vallecano ile karşı karşıya geldi. Madrid Vallecas Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 1-0 kazandı.

SAMSUNSPOR TEK GOLLE KAZANDI

Temsilcimiz Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Senegalli santrfor Cherif Ndiaye getirdi. Ndiaye, bu sezon tüm kulvarlardaki 7. golünü attı.

GALİBİYET TUR İÇİN YETMEDİ

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde maçı uzatmalara götürmek için hücumlarını artıran Samsunspor'un yoğun baskısı sonuç vermedi ve mücadele 1-0 sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte iki maç sonunda toplam skorda 3-2 üstün olan Rayo Vallecano, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Temsilcimiz Samsunspor ise Avrupa'ya veda etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
ABD, fiyatları düşürmek amacıyla denizdeki İran petrolüne uygulanan yaptırımları kaldırabilir

Trump köşeye sıkıştı! İran'da ilk tavizi vermeye hazırlanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı

Komşuda savaş korkusu: Halk, ürün stoklamaya başladı
Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler

Bir ilçe bu olayı konuşuyor: Genç kadını zorla inşaata götürüp tecavüz ettiler
Rusya: Fiyatlar yükselirse akaryakıt ihracatını yasaklayabiliriz

Rusya'dan tüm dünyayı tedirgin eden mesaj: Hızla yasaklarız
İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı

İlçeye bir günde 25 bin araç giriş yaptı, gelenleri kaymakam karşıladı
Trump kara harekatına kapıyı kapattı: Hiçbir yere asker göndermiyoruz

İran'a kara operasyonu iddiasına yanıtı çok net oldu
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz

ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz