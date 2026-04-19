Samsunspor-Beşiktaş maçının ardından

Samsunspor'un yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, Beşiktaş'ı 2-1 yenerek hem galibiyeti hem de 25 yıl aradan sonra kendi sahalarında aldıkları zaferi kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Samsunspor'un yardımcı antrenörü Sebastian Hahn, "İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." dedi.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink'in 3 maçlık cezası nedeniyle müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına yardımcı antrenör Sebastian Hahn katıldı.

Hahn, galibiyetten ötürü oyuncularını kutladı.

Beşiktaş'ı kendi sahalarında 25 yıl sonra yendiklerine dikkati çeken Hahn, "Beşiktaş'a karşı aldığımız galibiyet sebebiyle çok mutluyuz. Çünkü evimizde 25 yıl aradan sonra galip gelmek bizi mutlu etti. Taraftarımız da galibiyeti bekliyordu. İlk yarı kusursuz bir performans gösterdik diyemem ama ilk yarı bittikten sonra ikinci yarıya iyi enerjiyle başladık. İkinci yarıda iyi bir iş çıkardık ve 2 fantastik gol attık." ifadelerini kullandı.

Hahn, ilk yarıdaki kötü oyundan sonra ikinci yarıya iyi başlamanın takımın durumunun iyi olduğunu gösterdiğini dile getirdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
