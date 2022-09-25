Samsunlu milli sporcu Avrupa Şampiyonası'nda Spor Haberleri Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Nisanur Kökduman, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Canik Belediyespor Kulübü milli sporcularından Nisanur Kökduman, Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Samsun Canik Belediyespor Kulübü'nün milli takıma kazandırdığı sporculardan Nisanur Kökduman, İtalya'nın Montesilvano şehrinde 25 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Yıldızlar Avrupa Boks Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek Canikli sporcumuz Nisanur Kökduman'ı tebrik ediyorum. Canikli sporcularımızın ülkemizi temsil ettiklerini görmek bizleri gururlandırıyor. Ben inanıyorum ki sporcumuz Allah'ın izniyle bu şampiyonadan zaferle dönecek. Sporcularımızın ailelerini ve hocalarını yürekten kutluyor, emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Canik Belediyespor Canik Spor Haberler

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