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Samsun'da Paletli Yüzme Küçükler Yarışları Yapıldı

Samsun'da Paletli Yüzme Küçükler Yarışları Yapıldı
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Samsun'da düzenlenen paletli yüzme küçükler kategorisinde 93 minik yüzücü madalya için mücadele etti. Yarışmada başarılı olan sporculara ödüllerini Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin verdi.

Paletli yüzme küçükler kategorisinde 93 minik yüzücü, madalya için yarıştı.

Samsun'da ilk kez paletli yüzme küçükler kategorisinde Okul Sporları İl Birinciliği yarışları düzenlendi. Atakum Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışmada 93 sporcu madalya için ter döktü.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Atakum Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Serkan Perçin takdim ederken, bu kategorideki yarışların bundan sonra da düzenleneceği ifade edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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