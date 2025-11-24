Samsun'da Öğretmenler Günü'nde Eski Futbolcularla Maç

Samsun'da Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenler ile Samsunspor'un eski futbolcuları halı sahada karşılaştı.

Atakum ilçesi Baruthane halısahasında düzenlenen maçta Samsunspor'un eski futbolcuları Celil, Hasan, İmdat, Bünyamin, Adnan, Musa, Sabri, Kasım ve Mehmet Nas sahaya çıktı. Öğretmenler ile eski futbolcular keyifli bir müsabaka gerçekleştirdi.

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Öğretmenler Günü kapsamında öğretmenlerimizi Samsunspor ve milli takımın eski futbolcuları ile bir araya getirdik. Biz de gençlik hayalimizi bugün gerçekleştireceğiz. Gençliğimizde bize örnek olan sporcularla bugün aynı sahada maç yapma imkanı bulduk. Bu imkanı sağlayan futbolcularımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Etkinliğe Atakum Kaymakamı Murat Bulacak da katıldı. - SAMSUN