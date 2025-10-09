Samsun'da Amatör Spor Haftası Coşkuyla Başladı

Samsun'da Amatör Spor Haftası, Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklerle başladı. Sporcular, farklı branşlarda yaptıkları gösterilerle programa renk kattı.

Samsun'da Amatör Spor Haftası'nın açılış töreni Canik Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende sporcular; tekvando, judo, muay thai, basketbol, jimnastik, okçuluk, bilek güreşi, curling, masa tenisi ve farklı branşlarda gösteriler yaptı.

Programda konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun'un spor altyapısı bakımından Karadeniz Bölgesi'nin en güçlü illerinden biri olduğunu belirterek, "Bugün burada, Samsun'un spordaki gücünü, potansiyelini ve kararlılığını bir kez daha ortaya koymanın gururunu yaşıyoruz. İlimiz genelinde toplam 152 tesis ile spor camiasına ve halkımıza hizmet vermekteyiz. 2025 yılı içerisinde 31 farklı branşta görev yapan 157 antrenörümüzün özverili çalışmalarıyla 42 bin 180 sporcumuza ulaşılmıştır. Bu tablo, Samsun'un sporcu yetiştirme kapasitesinin her geçen gün güçlendiğini göstermektedir" dedi.

Dereci, Amatör Spor Haftası'nın çocuklar ve gençlerin sporu sevmesi, kötü alışkanlıklardan uzak durması ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Biz inanıyoruz ki spora yapılan her yatırım, geleceğe yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu anlayışla amatör spor kulüplerimizi destekliyor, her yaştan vatandaşımızın sporla buluşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Tören, sporcuların gösterileri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi - SAMSUN