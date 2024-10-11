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Samsun'da Amatör Spor Haftası Coşkusu

Samsun'da Amatör Spor Haftası Coşkusu
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2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri ile Samsun'da toplam 38 bin 917 çocuğa spor yapma imkanı sağlandı. Amatör Spor Haftası etkinlikleri ile spor kültürü yaygınlaştırıldı.

Samsun'da, 2024 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı(GSB) "Spor Okulları Spor Projesi" ile 26 bin 860, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ile 2 bin 524 ve "İlkokul 4.Sınıflar Spor Dalı Eğitimi" ile 9 bin 533 öğrenci olmak üzere toplam 38 bin 917 çocuğa spor yapma imkanı sağlandı.

"Amatör Spor Haftası" kutlamaları Samsun'da coşkuyla gerçekleşti. Canik Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen kutlamalarda halk oyunları, muay thai, cimnastik ve capoeira gösterileri yapıldı. Kutlamalarda konuşan İl Müdürü Feyzullah Dereci, "Amatör Spor Haftası ile Samsun da spor kültürünü yayarak, her hanede, spor yapan kişi sayısını artırmak, hedeflerimiz arasındadır. Amatör Spor Haftası'nda, hafta boyunca yapılan etkinliklerle halkımıza düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı özendirilmekte, spor merkezlerimizde spora yeni başlayan çocuklarımıza müsabaka tecrübesi kazandırılmakta, ayrıca spor yapan Tüm bireylere de spor bilincinin oluşması sağlanmaktadır" dedi.

Dereci, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi:

"Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 2024 yılında 161 kadrolu, 129 EYS antrenörümüz ile bakanlığımızın projelerinden olan GSB Spor Okulları Spor Projesi ile 26 bin 860 çocuğumuza, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi ile 2 bin 524 öğrencimize, İlkokul 4.Sınıflar Spor Dalı Eğitimi ile 90 okulda ve 19 ayrı branşta 9 bin 533 öğrencimize ulaşarak spor yapmaları sağlanmıştır. Sporcu Eğitim Merkezinde(SEM) 7 ayrı branşta 149 öğrencinin üst düzey sporcu olabilmesi için 23 antrenörümüz Türkiye Sporcu Hazırlık Merkezinde(THOM) ise 53 sporcumuzun 6 branşta (Judo-okçuluk-jimnastik-badminton-tekvando-atletizm) olimpik başarılara imza atmaları için 10 antrenörümüz çalışmalarını sürdürmektedirler."

Kutlamalara Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, şube müdürleri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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