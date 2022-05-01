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Samsun'da 3. Lig maçında arbede yaşandı

AA - Yaşar Karaman - Spor
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Samsun'da 3. Lig maçında arbede yaşandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan maç sırasında futbolcular arasında arbede çıktı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Çarşambaspor ile Malatya Yeşilyurt Belediyespor arasında oynanan maç sırasında futbolcular arasında arbede çıktı.

Çarşamba Şehir Stadyumu'nda oynanan ve Çarşambaspor'un 2-1 önde olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, faul nedeniyle hakem Burak Olcar, Malatya Yeşilyurt Belediyespor oyuncusu Berk Karadağ'a kırmızı kart gösterdi. Yeşilyurt Belediyespor yardımcı antrenörünün sahaya girmesi sonucu hakem maçı bitirirken oyuncular arasında arbede yaşandı.

Emniyet güçlerinin müdahale ettiği olayların ardından misafir takım güvenlik önlemleri altında stattan çıkarıldı.

AA / Yaşar Karaman - Spor

Yeşilyurt, Çarşamba, Samsun, Arbede, Spor, Haberler

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