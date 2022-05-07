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Şampiyonun adı Manisaspor U16 takımı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Şampiyonun adı Manisaspor U16 takımı

Hem grup maçlarını hem de Play Off grubunu namağlup olarak tamamlayan Manisaspor U16 Akademi takımı final maçında Akhisar Yıldırımspor U16 takımını da mağlup ederek Manisa Şampiyonu oldu.

AKHİSAR, MANİSA (İHA) - Hem grup maçlarını hem de Play Off grubunu namağlup olarak tamamlayan Manisaspor U16 Akademi takımı final maçında Akhisar Yıldırımspor U16 takımını da mağlup ederek Manisa Şampiyonu oldu. Geleceğin Manisaspor A Takımını oluşturacak olan takım Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Manisaspor'un gençleri gelecek için umut veriyor. Manisaspor U16 Akademi takımı Manisa U16 Liginde grup maçlarını şampiyon olarak tamamladıktan sonra play off grubunu da namağlup tamamlayarak finale yükseldi. Turgutlu Çıkrıkçı Stadyumunda Akhisar Yıldızspor ile final maçına çıkan Manisaspor U16 takımı karşılaşmayı 4-2 kazanarak Manisa Şampiyonu oldu. Şampiyon olan Manisaspor U16 takımı Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil etme hakkını kazandı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Manisaspor, Play Off, Akhisar, Manisa, Spor, Haberler

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